خفر السواحل الليبى ينقذ 500 شخص من على متن 6 قوارب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خفر السواحل الليبى إنه أنقذ 493 مهاجرا من على متن 6 قوارب مطاطية خلال 6 عمليات فى أسبوع وذلك فى مناطق تقع إلى شمال شرق وشمال غرب طرابلس. والمهاجرون وبينهم 28 امرأة وخمسة أطفال من دول أفريقية جنوب الصحراء ودول عربية وآسيوية.

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