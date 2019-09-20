شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسل باخرة مشتقات نفطية لإنقاذ كهرباء حضرموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى ميناء المكلا جنوب اليمن سفينة شحن إماراتية تحمل 12 ألف طن مترى من الديزل المخصص لمحطات الكهرباء بساحل حضرموت التى كادت أن تتوقف عن العمل. وقال حميد الشامسى، ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتى فى حضرموت، إن هذه الباخرة هى الأولى التى تصل لميناء المكلا على أن يتوالى وصول بقية البواخر بحسب الجدول المتفق عليه .. لافتاً إلى أن دعم أبناء حضرموت سيتواصل كواجب تحتمه روابط الأخوة والمصير المشترك. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات ترسل باخرة مشتقات نفطية لإنقاذ كهرباء حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.