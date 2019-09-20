شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الرياض تستضيف مجموعة الأعمال "B20" المشاركة فى قمة العشرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت غرفة الرياض ومجموعة الأعمال B20 المشاركة فى قمة مجموعة العشرين، اجتماع عمل ناقش عدد من الرؤى حول مشاركة قطاع الأعمال السعودى ضمن فعاليات اجتماع مجموعة الأعمال B20 لمجموعة العشرين، المقرر انعقادها بالمملكة فى عام 2020.

وأكد يوسف البنيان رئيس مجموعة الأعمال B20 أن قمة العشرين التى ستنظمها المملكة العام القادم ستكون حدثا غير اعتيادى فى وقت تشغل فيه المملكة دورا محوريا وعالميا فى الحفاظ على استقرارا أسواق النفط وتعزيز استقرار الأسواق العالمية والتى على ضوئها يتحدد استقرار الاقتصاد العالمى.

وأشار إلى توجيه العاهل السعودى، الملك سلمان، وولى عهده، لتأسيس هذه المجموعة والتنسيق للتحضيرات الخاصة بمشاركة المجموعة ضمن قمة مجموعة العشرين، لذا جاء هذا الاجتماع، بجانب الأهمية الاقتصادية العالمية التي تحتلها المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غرفة الرياض تستضيف مجموعة الأعمال "B20" المشاركة فى قمة العشرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.