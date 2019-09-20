شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق أولى فعاليات هيئة الترفيه بمناسبة اليوم الوطنى بجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت أولى فعاليات الهيئة العامة للترفيه بمناسبة اليوم الوطنى "89" للمملكة فى محافظة جدة تحت شعار "الهمة حتى القمة" والتى أقيمت بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز وطريق الكورنيش. وبدأت الفعاليات بالعرضة النجدية والفنون الشعبية لعدد من مناطق المملكة ثم مسيرة لعروض الأزياء التي تمثل الموروث السعودي الثقافي إلى جانب عروض ومقطوعات موسيقية لأغاني وطنية بالمسرح الموسيقي. Advertisements كما اشتملت الفعاليات على شاشة العرض الحي وعربات متنقلة للطعام وورش عمل للأطفال لمشاركتهم في الاحتفال بهذه المناسبة واختتمت الفعاليات بالألعاب النارية التي أضاءت سماء الفعاليات ونالت استحسان أهالي وزوار المحافظة.

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