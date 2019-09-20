بالصور والفيديو.. باريس تختبر التاكسي المائي لحل مشكلة الزحام

الجمعة 20 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

تختبر باريس التاكسى المائى صديق البيئة، وهو على شكل فقاعة يمكنه التحرك بسرعة كبيرة صعودا ونزولا فى نهر السين.



وبحسب موقع الشرق الأوسط، فإن هذا التاكسى المائى، الذي يطلق عليه اسم Seabubbles، سيكون عبارة عن قارب كهربائى أبيض بيضاوي الشكل يشبه المكوك الفضائي الصغير، وسيمر هذا القارب ببعض آثار باريس.

ويمكن للقارب أن يتسع لأربعة ركاب، ويتم اختباره هذا الأسبوع، وإذا تمت الموافقة عليه فيمكن لأى شخص طلبه من خلال تطبيق تم تصميمه خصيصا له.

ويأمل مصممو هذه القوارب أن يتم إطلاقها فى باريس ومدن أخرى اعتباراً من العام المقبل.

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وصرح أندرس برينغدال، أحد مصممي هذه القوارب، أن "الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو أن هذه القوارب لا تحدث ضوضاء، ولا تتسبب في تلوث البيئة".

وقال برينغدال إن هذا التاكسى المائى "لن يكون ممتعاً فحسب، بل سيكون اقتصاديا أيضا".

ويأمل المصممون أيضا أن يساهم هذا التاكسي بشكل ما في حل مشكلة الزحام.