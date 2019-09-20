الجيش اليمني يعلن صد هجوم للحوثيين شرق مدينة الحديدة

القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش، إن "الحوثيين شنوا هجوما عنيفا على مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة". وأضاف أن "الهجوم رافقه قصف بقذائف الهاون واستهدف بالأسلحة المتوسطة عيار 12.7 و14.5 ملم، بالإضافة إلى الأسلحة القناصة". وأكد "التصدي لهجوم الحوثيين بكل بسالة وقوة وحزم". هذا وأعلن التليفزيون السعودي أن التحالف بقيادة السعودية يشن عملية عسكرية شمال الحديدة في اليمن ضد أهداف عسكرية.

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