التحالف العربي يعلن تدمير 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد شمال الحديدة

وقال التلفزيون السعودي إن التحالف العربي بقيادة السعودية بدء شن عملية عسكرية شمال محافظة الحديدة في اليمن ضد أهداف عسكرية.

وطالب التحالف المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة لسلامتهم، مشيرا إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الانساني وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.