شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتى يبحث مع نظيره الإيرانى تهدئة التوتر بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن وزير الخارجية الكويتى تلقى اتصالا من نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف بحثا خلاله تهدئة التوتر فى المنطقة لتجنب المزيد من المخاطر. وقالت الوكالة إن الوزير الإيرانى أعرب عن تمنيات القيادة الإيرانية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بموفور الصحة والعافية بعد العارض الصحى الذى تعرض له.

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