معلم الخير

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صحيفة الخليج الإلكترونية
قــل لــي بـربك إن أبـحرت فـي أفـقٍ
أو قــلــت شــيـئـاً بــديـعـاً كــلّــه دُرر
أو كــنـت مـنـتشياً فــي مـحـفلٍ وبــه
جـمـعٌ تـسـامى لـه فـي الـعلم مـعتبر
أو كـنـت فـي مـجلس تُـحْكى فـوائده
عــلــمٌ وفــضــلٌ وأحــســانٌ ومـنـتـظر
من ذا الذي كانت له الطولى بوقفتكم
مـن ذا سـواه هـداك الـعلم مـسطر
مــعـلـم الــخـيـر لاتــنـسـى فـضـائـله
إيـــــاك إيــــاك أن تــنـسـاه يــافّـخَـر
وأنــتِ يــاوردةً فــي الـحُـسن سـامقةً
مـن سـاعد الأهل في التثقيف ياقمـــر
ربــتـكِ جــيـلاً وجـيـلاً تـحـملي عَـلَـمَاً
تـــزهــو بــــه الأم والآبــــاء تـشـتـهـر
فــي يــوم حـفـلٍ لـهـم ردوا فـضائلهم
فـالـوقـت يـمـضـي والأحـــرار تـنـبهر
مــــن بــرّكـم يـارعـاكـم ربــنـا وبــكـم
وطــنـنـا يـنـتـشـي فــيـكـم ويــزدهــر
فـلـيحفظ الله مــن قــاد الـبـلاد ومــن
لـلـعـهـد صـــان وبـالـتـطوير يـفـتـخر
شعر/ سميره العتيبي
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