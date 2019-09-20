الإمارات تنشئ نظاماً متطوراً للطاقة المتجددة في باربودا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، عن تعاونه مع كل من وزارة المرافق العامة والطيران المدني والمواصلات والطاقة في أنتيجوا وباربودا، وصندوق مجموعة الكاريبي للتنمية (كاريكوم)، ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة في نيوزيلندا، بهدف العمل على إعادة الكهرباء إلى جزيرة باربودا التي كانت تعرضت إلى إعصار «إيرما» الذي دمر الجزيرة بشكل شبه كامل في سبتمبر/‏‏ أيلول 2017، وتعد هذه أكبر مبادرة في مجال الطاقة المتجددة ضمن منطقة الكاريبي.

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق الإمارات - الكاريبي للطاقة المتجددة هو ثمرة شراكة بين كل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، وصندوق أبوظبي للتنمية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، التي تضطلع بمسؤولية تصميم وتنفيذ المشاريع.

وتساهم حكومة أنتيجوا وباربودا بمبلغ مليون دولار من خلال صندوق مجموعة الكاريبي للتنمية، فيما تساعد نيوزيلندا بمبلغ 500 ألف دولار، للمساعدة في تمويل مشروع محطة طاقة هجينة تعمل بالطاقة الشمسية والديزل ومزودة ببطارية لتخزين الطاقة.

وسيتم تنفيذ المشروع من قبل صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة بالشراكة مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وصندوق أبوظبي للتنمية وشركة أبوظبي للطاقة المستقبلية (مصدر) المسؤولة عن تصميم وتنفيذ المشروع.

وعبّر سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، عن ارتياحه لهذا المشروع الذي سيساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لسكان جزيرة باربودا، مؤكداً أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود دولة الإمارات وحرصها الدائم على تقديم المساعدات الخارجية الإنسانية والتنموية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الشامسي: بعد الدمار الذي أحدثه إعصار إيرما في باربودا، لا تقتصر مساعينا على إعادة الكهرباء إلى الجزيرة فحسب، بل سنعمل على إعادة إعمارها بشكل أفضل.. إن تزويد الجزيرة بمحطة تعمل بالطاقة الشمسية سوف يحل أزمة الطاقة فيها، ويوفر طاقة نظيفة تراعي البيئة، فضلاً عن تحسين الظروف المعيشية لسكان الجزيرة الذين سيتولون تشغيل وصيانة محطة الطاقة الشمسية الجديدة للمساهمة في الحد من تأثيرات التغير المناخي.

وتوجه السير روبن ييروود، وزير المرافق العامة والطيران المدني والنقل والطاقة في أنتيجوا وباربودا، بالشكر إلى دولة الإمارات وحكومة نيوزيلندا، وصندوق مجموعة الكاريبي للتنمية، للمساهمة في تطوير هذا المشروع للطاقة، وقال: سيكون المشروع في صلب جهود حكومتنا الرامية إلى جعل باربودا أول مجتمع مؤهل لمقاومة الظروف المناخية في منطقتنا، سنقوم بتنفيذ ذلك ضمن إطار عمل يتمحور حول توفير مصادر طاقة مستدامة.

ويهدف المشروع إلى بناء محطات طاقة حديثة تتسم بالاستدامة والمرونة والأمان والقدرة على مواجهة الظروف المناخية لتوفير الكهرباء لجزيرة باربودا بعد تعرضها لإعصار «إيرما» الذي دمر نحو 95% من الجزيرة في 6 سبتمبر 2017، وأجبر جميع السكان البالغ عددهم 1800 على إخلاء الجزيرة

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: يأتي هذا المشروع الحيوي والهادف إلى تعزيز كفاءة الطاقة ضمن جزيرة باربودا في إطار الدورة التمويلية الثانية لصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة.

وأضاف: يعكس المشروع مستوى التعاون اللازم لضمان نشر حلول الطاقة المتجددة البديلة على نطاق واسع، في مناطق أو دول يمكن أن تستفيد منه بشكل كبير.. وتعتبر دول جزر البحر الكاريبي من المناطق الغنية بالموارد المستدامة التي يمكن توظيفها في إنتاج الطاقة، مؤكداً دور صندوق أبوظبي للتنمية في العمل مع الشركاء الاستراتيجيين لتوفير حلول الطاقة النظيفة في منطقة الكاريبي، ودعم حكومة أنتيجوا وباربودا في جهودها الرامية إلى تطبيق أولوياتها الوطنية على أرض الواقع.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: في ضوء الأضرار الكارثية الأخيرة التي سببها إعصار دوريان لشمال جزر البهاماس، تعتبر المشاريع الشمسية المقاومة للأعاصير التي يقوم بتطويرها صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، مشاريع حيوية لمنطقة البحر الكاريبي.. نحن فخورون بتسخير خبراتنا لدعم شركائنا في هذا المشروع المهم الذي يرمي إلى إعادة بناء نظام الطاقة في باربودا بهدف منح سكان الجزيرة مصادر كهرباء موثوقة ومستدامة.. ويعد هذا المشروع ثمرة الرؤية والجهود المشتركة لكل من حكومة أنتيجوا وباربودا، وصندوق مجموعة الكاريبي للتنمية، وحكومة نيوزيلندا، ووزارة الخارجية في الإمارات، وصندوق أبوظبي للتنمية.(وام)