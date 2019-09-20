ترودو يعتذر عن صورة «عنصرية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لاستخدامه مستحضرات تجميل، ليصبح وجهه أسود اللون في عام 2001، بعد ظهور صورة «عنصرية» محرجة له بهذا المظهر، قبل أقل من خمسة أسابيع على انتخابات يخوض فيها معركة شرسة.

تشكل الصورة التي ظهر فيها ترودو عندما كان عمره 29 عاماً ببشرة سوداء، تحدياً كبيراً لرئيس الوزراء الذي تحدث مراراً عن ضرورة مكافحة التمييز العنصري، والذي تضم حكومته ثلاثة وزراء بارزين من أصول هندية.

وقال ترودو (47 عاماً) للصحفيين على متن طائرته المخصصة للحملة الانتخابية في هاليفاكس بإقليم نوفاسكوشيا، أمس الأول، بعدما نشرت مجلة «تايم» الصورة: كان ينبغي أن أكون أفضل وعياً حينها، لكني لم أكن كذلك وفعلتها وأنا آسف جداً.

وذكرت المجلة أن رجل الأعمال مايكل آدمسون وهو من فانكوفر قدم لها الصورة في وقت سابق من الشهر الجاري. وكان آدمسون ينتمي إلى‭ ‬ مدرسة (وست بوينت جراي أكاديمي) التي كان ترودو يعمل بها في ذلك الحين وكان عمره 29 عاماً. وكانت الصورة في الكتاب السنوي لتلك المدرسة الخاصة في فانكوفر.

وقال ترودو بملامح يكسوها الحزن في تصريحات نقلها التلفزيون الكندي على الهواء مباشرة «ارتديت زي شخصية علاء الدين ووضعت مساحيق التجميل. لم يكن ينبغي أن أفعل ذلك». وأضاف: «لقد كان شيئاً لم أعتقد أنه عنصري في ذلك الوقت، لكن الآن أدرك أنه كان عنصرياً أن أفعل ذلك». وتابع: «سأواصل مكافحة عدم التسامح والتمييز حتى وإن ارتكبت خطأ في الماضي».

ويظهر ترودو في الصورة وهو يضع عمامة ويرتدي رداء أبيض، بينما طلى وجهه باللون الأسود.

وأقر ترودو أيضا أمام أسئلة الصحفيين بارتدائه زياً تنكرياً واستخدامه مستحضرات التجميل عندما كان في المدرسة الثانوية وغنائه (داي أو) وهي أغنية تقليدية في جاميكا تتحدث عن أشخاص ينقلون الموز إلى قوارب.