الرواية.. فن متطور يتسع لحياة البشر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اسدل ملتقى الشارقة للسرد، أمس، الستار على أعمال الدورة السادسة عشرة التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 51 مبدعاً إماراتياً، وعربياً، ومستعرباً، بحضور عبد الله العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة الثقافة.

ناقش اليوم الختامي أسئلة نقدية حول «الرواية التفاعلية والنقد الرقمي»، فضلاً عن بحث موضوع «الرواية التفاعلية، وأثرها في الرواية التقليدية»، وشارك في المحورين ستة من أبرز الروائيين والنقاد والأكاديميين العرب، كما شهد الختام فقرة أدبية بعنوان «شهادات ورؤى».

تحدث في محور «الرواية التفاعلية والنقد الرقمي» د. مصلح النجار من الأردن، ود. محمد هندي من مصر، ود. صالح الهويدي من العراق، وترأسها الإماراتي عادل خزام.

ذكر النجار في ورقته البحثية المعنونة ب«تخطيط إجرائيّ للتفكير النقديّ بالرواية التفاعليّة»، أن الرواية أثبتت عبر مسيرتها الطويلة أنها اتسعت لأنواع وأجناس وتقنيات وخيارات من خارج الأصل الروائي، حتى يظل فنّ الرواية فنّاً يتسع لحياة الناس دائمة التطوّر.

وتوقف هويدي في حديثه حول الرواية التفاعلية عند ظاهرة الأدب الرقمي، وأبرز عوامل ظهوره وتوصيفاته النقدية، وصِلته بالرواية الرقمية.

وأشار هندي إلى إنّ فكرة اختفاء الكتاب الورقي مسألة متداولة في أوساط المهتمين بالدراسات الرقميّة، خاصة الذين يرون، في مبالغة منهم، أنّ المستقبل سيكون للوسيط الرقمي، وهم يتناسون أنّ القول بوجود قطيعة بين الأدب في تجليه الرقميّ، والأدب في شكله الورقي طرحٌ يلغي من منطقة التفكير النقدي تاريخَ نظرية الأدب التي تُقرّ بمبدأ الاستمرار والتعايش على مستوى الوسائط والأشكال التعبيرية.

من جهة ثانية، تحدث د. فهد حسين من البحرين، ود. فهد الهندال من الكويت، وأحمد فضل شبلول من مصر، حول موضوع «الرواية التفاعلية وأثرها في الرواية التقليدية»، وترأس الجلسة د. محمد الأمين مولاي إبراهيم من موريتانيا.

وأفاض الحديث بين هؤلاء الأكاديميين والنقاد في تداعيات الرواية التفاعلية على المشهد السردي الروائي التقليدي، فالرواية التفاعلية تتطلب قراء ومتلقين مختلفين عن قراء الرواية الورقية؛ لأن دور الكاتب الأصلي يكون محصوراً، أو يكاد يلغى بسبب أن النص لم يعد نصاً لمؤلف واحد، بل هو نص متعدد.

شهادات ورؤى

وفي فقرة «شهادات ورؤى»، شهدت الجلسة برئاسة فاطمة العلي من الكويت، حواراً مفتوحاً حول تجربة الروائية الإماراتية صالحة عبيد، والمغربي عبد الواحد استيتو في كتابة الرواية التفاعلية، كما شهدت الفقرة قراءات لنصوص متنوعة، وبينما قدّمت صالحة عبيد قراءات من إبداعها السردي في لغة تشابك فيها الواقعي مع المتخيّل، فقد ذهب استيتو في نصّه إلى ملامسة نبض المرحلة التي نعيش من تجارب حياتية يومية.

وكان اليوم الثاني من الملتقى شهد أربع جلسات في مشهدٍ اتسم بالزخم النقاشي لعدة محاور، تمركزت حول الرواية التفاعلية، وهي «ما هية الرواية التفاعلية»، و«بنية السرد في الرواية التفاعلية»، و«شهادات ورؤى»، وأخيراً، «الرواية التفاعلية: التقنيات والأبعاد الجمالية».

شارك في المحور الأول «ما هية الرواية التفاعلية»، د. فاطمة البريكي من الإمارات، ود. عائشة الحكمي من السعودية، ود. السيد نجم من مصر، وترأست الجلسة الإماراتية فتحية النمر.

وتحدث كل من د. رشيد الإدريسي، ود. ريهام حسني من مصر، ود. رزان إبراهيم من الأردن، برئاسة د. صلاح فضل من مصر، حول محور «بنية السرد في الرواية التفاعلية»، وأشار المتحدثون إلى إن نظرة متأنية في بنية الرواية التفاعلية تدفعنا باتجاه إدراك تلك العلاقة التي تربط هذا الجنس الفني بعولمة تسمح بموضوعات مفرطة في حريتها، تتحرك بسرعة في سياقات غير مسبوقة، مع ملاحظة أنها تعمل من خلال تمازج ممنهج يسمح بالحديث عن رواية ما بعد حداثية اتخذت شكلاً جديداً يمنحنا تنوعاً مذهلاً من القناعات والأفراد مع محاكاة ساخرة للعالم، ليبقى من المناسب دائما الإقرار بأن هذا النمط الروائي الذي يعد واحداً من إفرازات عالم اليوم، يفتح الباب واسعاً باتجاه تمازج الثقافات في الرواية الواحدة بما يساهم في خلق أنواع جديدة من العقول والشخصيات القادرة على التفتح والازدهار في السياقات العولمية الجديدة.

وفي «شهادات ورؤى»، حاورت لولوة المنصوري كلا من محمد سناجلة من الأردن، وعبدالله النعيمي من الإمارات، بينما شارك في النقاش في محور «الرواية التفاعلية: التقنيات والأبعاد الجمالية»، د. نضال الشمالي من الأردن، ود. سيد الوكيل من مصر، ود. لطيفة لبصير من المغرب، وترأس الجلسة نبيل سليمان من سوريا.

وأثنى المشاركون في الملتقى على جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في تنظيم الفعاليات الثقافية، وأثرها في المشهد الثقافي العربي.

وأشادوا بدور الشارقة في رعاية المبدعين العرب، فضلاً عن الإشادة بملتقى الشارقة للسرد.