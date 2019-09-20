الإمارات تسيّر سفينة مشتقات نفطية عاجلة لكهرباء حضرموت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ورئيس «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي، وصلت إلى ميناء المكلا اليمني، سفينة شحن إماراتية تحمل 12 ألف طن متري من الديزل المخصص لمحطات الكهرباء بساحل حضرموت، التي كادت أن تتوقف عن العمل لولا التدخل الإماراتي العاجل.وقال حميد الشامسي ممثل «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي في حضرموت، إن هذه الباخرة هي الأولى التي تصل إلى ميناء المكلا على أن يتوالى وصول بقية البواخر بحسب الجدول المتفق عليه، لافتاً إلى أن دعم أبناء حضرموت سيتواصل كواجب تحتمه روابط الأخوة والمصير المشترك.من جهته، رحب اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت - في كلمة خلال حفل استقبال السفينة - بالدعم الإماراتي الذي أنقذ محطات الكهرباء بحضرموت، وقال: إن محطات الكهرباء كانت على وشك التوقف عن العمل لولا استجابة دولة الإمارات السريعة؛ حيث وصلت أولى البواخر المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء المكلا.من ناحيته، أكد المهندس عبد الله حمران القائم بأعمال مدير عام المؤسسة العامة لكهرباء منطقة ساحل حضرموت، أن هذه المنحة المقدمة من دولة الإمارات من شأنها أن تحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي الذي يشكل الوقود أهم أسبابه، متوجهاً بالشكر والتقدير لدولة الإمارات، وذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» على الدعم الدائم لأبناء حضرموت.إلى ذلك، قدمت دولة الإمارات - ممثلة في ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» - مساعدات إيوائية وغذائية طارئة لمواطنين يمنيين ناجين من مجزرة مأساوية ارتكبتها الميليشيات الحوثية الإرهابية مؤخراً؛ عبر قصف مدفعي مباشر استهدف مساكنهم جنوبي الحديدة غربي اليمن.وقال ممثل «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي في الساحل الغربي اليمني: «إن الهلال تلقى نداء استغاثة من الجهات المختصة في مديرية التحيتا؛ لإغاثة 23 أسرة في منطقة المتينة وجدت نفسها يوم الجمعة الماضي في العراء؛ عقب قصف مدفعي مكثف ومباشر من قبل بقايا جيوب الميليشيات الحوثية أسفر عن مقتل 9 أشخاص، وإصابة 11 معظمهم من النساء والأطفال إلى جانب إحراق منازلهم».وأضاف: إن «هيئة الهلال الأحمر» كدأبها، لبت نداء الاستغاثة؛ عبر نصب خيام إيوائية، ومد الناجين من الجريمة الحوثية بما يحتاجون إليه من مياه شرب وغذاء، ولفت إلى أن دعم «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي سيتواصل ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات؛ من أجل التخفيف من معاناة تلك الأسر، وتلمس احتياجاتها الضرورية. وعبّر عادل مكرشب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحديدة عن شكره وتقديره للجهود المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» لإغاثة المنكوبين ومدهم باحتياجاتهم الضرورية فضلاً عن دعمها السخي؛ الرامي إلى تطبيع الحياة في كامل المديريات المحررة بالساحل الغربي.من جانبهم، عبّر الأهالي عن سعادتهم البالغة؛ بتوفير مساكن بديلة لهم،وشكرهم للدور الإنساني الكبير لدولة الإمارات على الساحة اليمنية، والذي أسهم في تطبيع حياة اليمنيين.

(وام)