شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتعهد بالرد على هجوم «أرامكو» وفقاً للقانون الدولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت السعودية في رسالة إلى مجلس الأمن أنها تتعامل مع هجوم إرهابي منظم، وتعهدت بأنها سترد على الهجوم وفقاً للقانون الدولي، فيما أكدت باكستان وقوفها بكل إمكاناتها مع المملكة، ومساندتها في مواجهة الأعمال التخريبية التي تعرضت لها المنشآت النفطية.

وأرسلت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة، أمس الأول الأربعاء، رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، وأخرى إلى رئيس مجلس الأمن المندوب الروسي الدائم فاسيلي نبنزيا، وإلى أعضاء مجلس الأمن. وحملت الرسالتان شرحاً لموقف السعودية من الهجوم على منشآتها النفطية والاقتصاد العالمي برمته.

ودعت المملكة في الرسالة الأمم المتحدة والخبراء الدوليين للمشاركة في التحقيق في الهجوم على معملي «أرامكو» في خريص وبقيق في المنطقة الشرقية، السبت الماضي. وأوضحت في الرسالة أن «كل المؤشرات تدل على أن الأسلحة المستخدمة بهجوم «أرامكو» إيرانية». وأكدت السعودية في رسالتها لمجلس الأمن أنها ستتخذ إجراءات للرد على هجوم أرامكو وفقاً للقانون الدولي.

في الأثناء، شدد رئيس وزراء باكستان عمران خان، أمس الخميس، على استنكار بلاده الشديد للهجمات التخريبية التي تعرضت لها معامل «أرامكو» في بقيق وخريص. وعبر خان، في تصريح صحفي عقب اجتماعه مع ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن مساندة باكستان للمملكة العربية السعودية، ووقوفها الكامل معها بكل إمكاناتها، ودعمها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

من جهته أكد الأمير محمد بن سلمان، في اجتماعه مع خان أن هذه الاعتداءات التخريبية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية التصدي لها.

وكان رئيس وزراء باكستان وصل إلى جدة، أمس، في زيارة رسمية تستمر يومين، يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين في السعودية. (وكالات)