شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة صيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر حسابه في «إنستجرام»، صورة تجمعه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال رحلة صيد في مقاطعة يوركشاير في إنجلترا.

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