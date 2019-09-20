إحباط عملية إرهابية حوثية بقارب مفخخ في الحديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”، وكالات:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، عن اعتراض وتدمير زورق مفخخ، أطلقته ميليشيات الحوثي من الحديدة. وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: إن «منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت، صباح أمس الخميس، محاولة للميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران؛ للقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومُسيّر عن بُعد، قامت الميليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة».

وبيّن العقيد المالكي أنه تم تدمير الزورق المفخخ، الذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وتهديداً لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.

وشدد العقيد المالكي على أن «قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي».

إلى ذلك، قُتل خمسة مدنيين، وأصيب آخرون، أمس؛ جرّاء انفجار عبوة ناسفة بحافلة نقل ركاب، بالقرب من منفذ الوديعة الدولي بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن. وحسب مصادر إعلامية وأخرى طبية، فإن 5 مدنيين قتلوا؛ جرّاء الانفجار بالحافلة وأُصيب آخرون، تفاوتت التقديرات بعددهم ما بين 6 و20 مدنياً. وأفادت المعلومات أن عبوة ناسفة مزروعة في منطقة القرحة؛ الواقعة على الطريق الدولي (الوديعة العبر)، الرابط بين اليمن والسعودية، انفجرت أثناء مرور حافلة النقل الجماعي.

وواصلت ميليشيات الحوثي، أمس، سلسلة اعتداءاتها على مواقع القوات المشتركة بمناطق متفرقة في محافظة الحديدة. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن الميليشيات تواصل تصعيدها في الحديدة؛ حيث قصفت مواقع القوات المشتركة شرقي مدينة الصالح بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة. كما شنت الميليشيات قصفاً مدفعياً وصاروخياً عنيفاً، وعمليات استهداف متواصلة على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية، التابعة لمديرية التحيتا جنوبي المحافظة. وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن الميليشيات أطلقت عدداً من قذائف مدفعية الدبابات، وقذائف مدفعية الهاون الثقيل، وقذائف صاروخية مستهدفة مواقع القوات في مناطق متفرقة من الجبلية، وبشكل عنيف.