«البنتاجون»: إيران مسؤولة بشكل أو آخر عن هجوم «أرامكو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مساعد وزير الدفاع الأمريكي، جوناثان هوفمان، أن «هناك تعاوناً مع السعودية لتحديد مكان إطلاق الصواريخ التي هاجمت أرامكو»، بينما شككت فرنسا في ادعاء الحوثيين مسؤوليتهم عن الاعتداء، وأعلنت إرسال 7 خبراء إلى السعودية للتحقيق.

وقال هوفمان، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، أمس، إن «إيران مسؤولة بشكل، أو بآخر، عن الهجمات على منشآت «أرامكو»».

وتابع: «سنقدم للرئيس دونالد ترامب خيارات للرد على هجوم «أرامكو»، وهو من يقرر»، لافتاً إلى أن «الهجمات على منشآت «أرامكو» كانت منسقة بشكل كبير». وأضاف: «ندعم تحقيقات السعودية حول هجمات «أرامكو» ولن نستبق النتائج»، مشدداً على أن «الهجمات على منشآت «أرامكو» قضية دولية، وننتظر نتائج تحقيقات السعودية». كما أشار إلى أن «الدفاعات الجوية السعودية كانت لها فعالية كبيرة في مواجهة صواريخ الحوثيين»، مؤكداً: «نتشاور مع الرياض لمنع أي تهديدات قد تأتي من شمال السعودية».

في الأثناء، أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، عن شكوك بلاده في أن يكون المتمردون الحوثيون نفذوا الهجوم على المنشأتين النفطيتين في السعودية، وقال إن ذلك «يفتقد إلى الصدقية».