محمد بن زايد: الإمارات والعالم إلى جانب السعودية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ، مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

وبحث سموه والوزير بومبيو، خلال اللقاء، علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا جوانب التعاون الثنائي ومستوى التنسيق المشترك بين البلدين، وحرصهما على تنميته وترسيخه في المجالات كافة، بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما بحث سموه ووزير الخارجية الأمريكي، تطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها على أمن واستقرار شعوبها ومقدرات دولها، خاصة ما يتعلق بمستجدات الأوضاع في منطقة الخليج العربي، والتداعيات الناتجة عن الهجمات العدوانية الأخيرة على مواقع شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم تدعم المملكة العربية السعودية، وتقف إلى جانبها، في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها، وترفض أي محاولة للعبث بأمنها واستقرارها أو النيل منها، وتعتبر أن أي تهديد لها هو تهديد للأمن والسلم العالمي.

وشدد سموه على موقف الإمارات الثابت في العمل من أجل الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، والعمل على ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، إضافة إلى تكثيف الجهود والمساعي للتعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها، بما يضمن مصالح شعوبها وأمن دولها.

حضر اللقاء، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وعلي سعيد النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والوفد المرافق لوزير الخارجية الأمريكي.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رايان مكارثي وزير الجيش بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحث سموه والمسؤول الأمريكي - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة خاصة في الجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية.

واستعرض الجانبان كذلك عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي واللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية والوفد الموافق للوزير الأمريكي.

من جهة أخرى، استقبل محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، في مقر الوزارة بأبوظبي، أمس، ريان ماك كارثي، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب البواردي، خلال اللقاء الذي حضره مطر سالم الظاهري، وكيل الوزارة، بالوزير الأمريكي، وجرى بحث علاقات الصداقة والتعاون، بين دولة الإمارات، والولايات المتحدة، وسبل تطويرها وتنميتها، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

كما استعرض الجانبان، التنسيق بين البلدين، في عدد من الشؤون الدفاعية والعسكرية، وتبادلا وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات الراهنة في المنطقة وتطوراتها.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع، والوفد المرافق للوزير الأمريكي. (وام)