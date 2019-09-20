وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، أمس الخميس، عن عمر ناهز 83 عاماً، وذلك بعد أيام من انتخابات حرة أجرتها تونس. وأعلن محامي أسرة الرئيس التونسي الأسبق، وفاة ابن علي بالمملكة العربية السعودية إثر أزمة صحية. وأفاد المحامي منير بن صالحة أن الرئيس الأسبق توفي في جدة. وقد أخطرت عائلته بخبر وفاته. وكان مصدر في وزارة الخارجية التونسية أكد أن السلطات التونسية تلقت تأكيداً عن وفاة الرئيس الأسبق من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وكان ابن علي يعاني مشكلات صحية؛ حيث نقل قبل نحو أسبوع إلى المستشفى.

وغادر ابن علي مع عائلته إلى المملكة العربية السعودية يوم 14 يناير/‏ كانون الثاني 2011، بعد احتجاجات عارمة ضد حكمه الذي امتد 23 عاماً. ومنذ ذلك الحين لم يظهر إلى العلن باستثناء نشر صوره مع عائلته في مواقع التواصل الاجتماعي. وفي تونس صدرت ضده أحكام مشددة من القضاء العسكري في قضايا ترتبط بقتل ضحايا الاحتجاجات وقمع معارضيه، وأخرى ترتبط بقضايا مالية.

وصعد ابن علي، وهو عسكري برتبة جنرال، إلى سدة الرئاسة في انقلاب أبيض ضد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في السابع من نوفمبر/‏ تشرين الثاني عام 1987. وقبلها كان في منصب الوزير الأول، كما شغل منصب وزير الداخلية.

وعلى الرغم من وصية ابن علي بدفن جثمانه في أراضي المملكة، فإن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أكد قبل أسبوع موافقته على عودته إلى بلاده مع تدهور حالته الصحية .

وتتزامن وفاة ابن علي مع استحقاقات مفصلية تشهدها تونس في مقدمتها انتخابات رئاسية وتشريعية من شأنها تحديد المسار السياسي للبلاد. على صعيد آخر، دخل محامون تونسيون، في اعتصام مفتوح بمقر المحكمة الابتدائية التونسية؛ احتجاجاً على عدم فتح ملف الجهاز السري ل«الإخوان». ويطالب المعتصمون بالنظر في الاتهامات الموجهة ضد حركة النهضة وجهازها السري الذي تسبب في العديد من الاغتيالات السياسية بالبلاد.

وعبرت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، التي نظمت الاعتصام عن نيتها نشر كل الوثائق التي تدين حركة النهضة والقيادي «الإخواني» «مصطفى خذر» المتورط بامتلاك أجهزة تصنت وخرائط ومخططات لاغتيال خصوم النهضة.

(وكالات)