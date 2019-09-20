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محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (31) لسنة 2019 بتشكيل مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي برئاسة أحمد حسن محمد بن الشيخ.
ويضم المجلس في عضويته كلاًّ من: د. أحمد سعيد بن هزيم السويدي، نائباً للرئيس، وعبدالمنعم سالم بن سويدان السويدي، وسعيد محمد الشارد الفلاسي، وأحمد سعيد ماجد باليوحه، وأحمد محمد علي الرشيد، وجهاد عبدالرزاق كاظم، ود. حسن محمد عرب درويش، وعبدالعزيز محمد بن شعفار المري، وجراهام كينيت لوفيت، وروبن جوي إبراهام. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

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