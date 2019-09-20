شكرا لقرائتكم خبر عن قوات مصرية تقتل مسلحاً بحوزته أسلحة خطرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت القوات الخاصة المصرية في قتل مسلح عثرت معه على أسلحة خطرة، كما تمكنت من القبض على آخر في حي المطرية بالعاصمة، القاهرة، خلال مداهمة أمنية.

وظهر في فيديو مصور بعد عملية الدهم، سلاح كلاشينكوف، وقذيفة «آر بي جي»، إضافة إلى كميات من الذخيرة. وتظهر أيضاً في الفيديو، مجموعة من الأحزمة الناسفة، إضافة إلى السترات الواقية المضادة للرصاص.

(وكالات)

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