650 مليون دولار حجم سوق النشر في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت هيئة الشارقة للكتاب، صباح أمس الأول، ضمن فعاليات «مقهى النشر الإبداعي»، التي تستضيفها مدينة الشارقة للنشر، جلسة حوارية بعنوان «الاستثمار في قطاع النشر» قدّمها سالم عمر سالم، مدير المدينة، وقدّم نبذة حول الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المدينة، وأنه من المتوقع أن يصل حجم سوق النشر الإماراتي إلى 650 مليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وأشار إلى أن ما تقدمه المدينة لمختلف العاملين في صناعة الكتاب، لحرصها على تعزيز فرص هذا القطاع، والاستثمار في خياراته الكثيرة.

واستعرض سالم حزم التسهيلات التي تقدمها المدينة، والمتعلقة بالترخيص والتسجيل للشركات الجديدة والشركات التابعة والفروع الإقليمية للشركات الدولية، لافتاً إلى أن المدينة تقدم خدماتها اليوم ل 70 دار نشر من 17 دولة من مختلف أرجاء العالم.

وأكد أن الإمارات عموماً، والشارقة خصوصاً، تزخر بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع النشر، نظراً للبيئة المثالية التي وفرتها، والزخم الثقافي الذي تشهده.

وشهدت الجلسة عدداً من الأسئلة حول ظروف النشر في الإمارات، والآفاق المستقبلية لهذا القطاع، وما تبذله المدينة من جهود، والتعاون مع الناشرين والمؤلفين لخلق الظروف المناسبة للكتب قبل النشر.

وبيّن سالم، الآليات التي من شأنها دعم مجالات النشر الأدبي،

وأوضح أن النشر الإلكتروني قدّم خدمة كبيرة لقطاع صناعة الكتاب، عكس ما يعتقده البعض حول تأثر النشر الورقي بالواقع الإلكتروني. من جانب آخر، جمعت ورشة «فن التصوير بالآيفون»، التي أقيمت ضمن فعاليات المقهى عدداً من الشغوفين، وهواة التصوير بأجهزة الهواتف الذكية.

وتعرف الحضور، خلال الورشة التي قدمها خالد الشحي، إلى أساسيات التصوير، وجوانبه التقنية، وخصائص الكاميرا، وبرامج التعديل، وقواعد التكوين، ووصف الصور القوية، وتصوير الأطعمة، والأنواع والإكسسوارات.

واستعرضت الورشة الأسباب التي أدت إلى شيوع التصوير باستخدام الهواتف الذكية.