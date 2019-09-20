شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: تدمير طائرة مسيرة فوق عقربا بريف دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دمرت وسائط الدفاع الجوى فى الجيش العربى السورى مساء اليوم طائرة مسيرة كانت تحلق فوق منطقة عقربا بريف دمشق الجنوبي. Advertisements وذكر مراسل سانا أن “وسائط الدفاع الجوى اكتشفت هدفا معاديا فى أجواء منطقة عقربا جنوب دمشق وتصدت له وأسقطته وتبين أنه طائرة مسيرة”. وتصدت وسائط دفاعنا الجوى خلال السنوات الاخيرة لاعتداءات أمريكية وإسرائيلية بالطائرات والصواريخ على عدد من المواقع بمناطق مختلفة فى سورية والتى كانت تأتى بالتزامن مع الانتصارات التى يحققها الجيش العربى السورى فى حربه على التنظيمات الإرهابية فى محاولة لرفع معنوياتها المنهارة أمام تقدم الجيش.

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