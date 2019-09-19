القوات العراقية تدمر مخازن أسلحة لـ"داعش" في الحدود... صور

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء اليوم، أن قوة من الفرقة الآلية الثامنة ضمن قيادة عمليات الجزيرة وجهاز المخابرات الوطني، نفذت بتوجيه من قيادة العمليات المشتركة، عملية تفتيش عن مخازن أسلحة للإرهابيين "شمال شرق عكاشات في صحراء الشامية"، غربي الأنبار، غربي البلاد.

وعددت الخلية نتائج العملية إذ أسفرت عن تدمير وكرين ودراجة آلية، والعثور على 7 منظومات كورنيت، و7 صواريخ، ورشاشتين C5، وصواريخ قاذفة RBG7، و 51 صاروخ SPG9، و10 لفات تفجير، وسلاح BKC، و4 قاذفات RBG7، و28 حاوية C5، و21 حشوة صاروخ RPG7، و18 كرتونة كبسولة كهربائية، و5 أشرطة رشاشة، وقاذفة صواريخ 40 ملم، و20 حشوة SpG9.

© Photo / Security media cell القوات العراقية تدمر مخازن أسلحة لـ"داعش" في الحدود

ولفتت خلية الإعلام الأمني العراقي إلى أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع المواد المضبوطة أصوليا.

وتقع منطقة عكاشات بين قضائي الرطبة الحدودي مع الأردن، والقائم الحدودي مع سوريا، غربي الأنبار، المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غربا.

وفي وقت سابق من اليوم، نفذت القوات العراقية، إنزالا هو الثاني خلال 24 ساعة، والأول من نوعه في "هور" يفصل بين ثلاث محافظات في وسط، وجنوب العراق.

© Photo / Security media cell القوات العراقية تدمر مخازن أسلحة لـ"داعش" في الحدود

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان حصلت عليه "سبوتنيك" أن قوة مشتركة من شعبة استخبارات لواء الرد السريع الأول العاملة ضمن وكالة الاستخبارات، والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، والفوج الثاني لواء الأول رد سريع، شرعت بالتنسيق مع طيران الجيش بتنفيذ واجب عبر إنزال في منطقة هور الدلمج الذي يفصل مدن محافظات: الديوانية وذي قا، والكوت.

وأفادت الخلية بنتائج الإنزال، فقد أسفر عن ضبط قاذفتين وتكتريوف، وبندقية كلاشنكوف، وأخرى للصيد، و15 قنبلة "رمانة" هجومية، و7 صواريخ ضد الأشخاص، و10 حشوات صاروخ قاذفة، و39 صاعق تفجير رمان، و4 "خراطيش" صيد.

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© Photo / Security media cell القوات العراقية تدمر مخازن أسلحة لـ"داعش" في الحدود

وتقع محافظات الديوانية، والكوت، وذي قار "مركزها الناصرية" في وسط، وجنوب العراق، وتعتبر من المدن المستتبة أمنيا، والتي لم يتمكن "داعش" الإرهابي من الوصول والسيطرة على أي منها عندما استولى على أجزاء واسعة من شمال، وغربي البلاد في عام 2014، حتى تقهقر، ودحر في أواخر سنة 2017 ببطولات حققتها القوات العراقية المستمرة في ملاحقة فلول التنظيم.

وصباحا، نفذت القوات العراقية إنزالا نوعيا في صحراء الأنبار، ضد فلول "داعش" الإرهابي.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته "سبوتنيك"، اليوم، أن قوة مشتركة محمولة جواً من فوج مغاوير قيادة عمليات الأنبار، والفوج التكتيكي لشرطة المحافظة، تنفذ عملية إنزال جوي في منطقة صحراء جلابات".

وأضافت الخلية أن القوة دمرت وكرين لتنظيم "داعش" الإرهابي، موضحة أن الوكر الأول يحتوي على أسلحة متوسطة، وخفيفة متنوعة.

وتابعت أن الوكر الثاني يحتوي على معدات، وتجهيزات، وقد كانت مفخخة حيث تم تدميرها.

وأكملت خلية الإعلام الأمني العراقي أن القوة تمكنت أيضاً من تدمير سيارة لعناصر "داعش" في صحراء الأنبار، كما ألقت القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء.

وانطلقت القوات العراقية، الاثنين الماضي 16 أيلول/سبتمبر، بمرحلة جديدة – خامسة من نوعها ضمن عمليات "إرادة النصر" لتفتيش المناطق الحدودية وملاحقة فلول "داعش" في الطريق الدولي المحاذي للمدن المقدسة، وصولا إلى الحدود مع السعودية، في غرب العراق.

وحققت القوات العراقية جميع أهدافها المرسومة في المراحل الأربع من عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح الأحد 7 يوليو/تموز الجاري، لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد، وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".