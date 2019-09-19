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ونقل مراسل "سبوتنيك" في الحسكة عن مصدر أمني سوري، قوله: إن "السلطات الأمنية السورية ألقت القبض على عضو في شبكة إجرامية قامت بإنشاء منظمة دولية وهمية تحت مسمى "صندوق الأمم المتحدة الإنمائي" في مناطق سيطرة تنظيم "قسد" ومارست أعمال نصب واحتيال على عدد كبير من الفلاحين والمزارعين حيث وصلت المبالغ التي احتيل فيها عليهم إلى أكثر من مليار ليرة سورية".
sputnik
وتشهد مناطق سيطرة تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي في شرق الفرات السوري، انتشارا كبيرا للمنظمات الأجنبية التي تعمل تحت ستار "العمل الإنساني" وعدد كبير منها هو منظمات وهمية تم التصريح لها بالعمل من قبل ما يسمى "الإدارة الكردية"، حيث تستغل هذه المنظمات الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان وتمارس عليهم النصب والاحتيال.
ووسط حالة الفلتان الأمني تستمر عمليات التخريب والسرقة المنظمة التي تتعرض لها المواقع الأثرية السورية في محافظات شرق الفرات على أيدي عناصر في ميليشيات تنظيم قسد الموالي لجيش الاحتلال الأمريكي، حيث تتم عمليات تنقيب تخريبية وعمليات تهريب للآثار السورية إلى خارج البلاد بالتواطؤ بين "قسد" وبين الجيش الأمريكي.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مقربة من تنظيم "قسد" في محافظة الرقة لوكالة "سبونتيك" أن أحد قياديي التنظيم الموالي للجيش الأمريكي تمكن من الهروب إلى إقليم كردستان العراق ومعه مبالغ مالية كبيرة وكنوز أثرية ذهبية تم استخراجها وسرقتها من مواقع أثرية بمحافظة الرقة.
وأوضحت المصادر أن القيادي المذكور كان مسؤولاً عن قطاع الآثار بالتنظيم في محافظة الرقة واستطاع الفرار من صفوف التنظيم والانتقال إلى الأراضي العراقية، وبحوزته قطع أثرية ثمينة (ذهبية) تشمل سبائك ذهبية وحلي تم استخراجها من مواقع أثرية في محافظة الرقة إضافة إلى مواد أخرى ثمينة ومبالغ مالية طائلة.
كانت هذه تفاصيل خبر قسد يشكل "منظمات أممية وهمية" تحتال على فلاحي الحسكة بمليار ليرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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