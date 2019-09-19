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هذا الموضوع لينوفو تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف K10 Plus في 22 من سبتمبر ظهر على التقنية بلا حدود.
حددت شركة لينوفو يوم 22 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن هاتف K10 Plus الذي يأتي بكاميرة ثلاثية مع معالج Snapdragon 632، والذي يتوفر للبيع في 29 من سبتمبر.
ينطلق إصدار جديد من هواتف لينوفو المتوسطة في 22 من سبتمبر، حيث يأتي هاتف K10 Plus بشاشة بحجم 6.22 إنش، وجودة عرض HD بلس، مع نتوء القطرة في الشاشة، الذي يأتي بكاميرة أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.
ويضم هاتف K10 Plus مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، مع كاميرة ثلاثية بمستشعر رئيسي 13 ميجا بيكسل، ومستشعر 5 ميجا بيكسل وأخر بدقة 8 ميجا بيكسل بتصميم رأسي في الزاوية العلوية اليسرى من الجهة الخلفية.
كما يأتي هاتف K10 Plus بمعالج Snapdragon 632 مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4050 mAh مع تقنية الشحن السريع، ومن المتوقع أن يصل الهاتف إلى الأسواق في 29 من سبتمبر.
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هذا الموضوع لينوفو تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف K10 Plus في 22 من سبتمبر ظهر على التقنية بلا حدود.
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