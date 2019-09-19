دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإصدار الخاص من Redmi K20 Pro يأتي قريباً بذاكرة 12 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت ظهر على التقنية بلا حدود.

ظهرت أخبار مؤخرًا تفيد بأن شركة Redmi التابعة لشاومي ستقوم بطرح إصدار خاص من هاتفها الذكي Redmi K20 Pro، ولقد أفادت التقارير بأن الهاتف سيأتي بمعالج Snapdragon 855+ كما أشارت الشائعات إلى أنه سيحتوي على ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 512 جيجا بايت.

والآن، أكدت Redmi بنفسها عن ذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع Weibo، إذ قالت إن الهاتف سيأتي بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت مقترنة مع ذاكرة داخلية بسعة 512 جيجابايت.

وعلاوةُ على ذلك، فقد كشفت الشركة عن شكل هذا الإصدار لأول مرة، حيث ظهر بنفس تصميم الإصدار القياسي من Redmi K20 Pro من الجهة الأمامية والخلفية. فسيأتي الهاتف يشاشة Super AMOLED بحجم 6.39 بوصة وكاميرا أمامية منبثقة بدقة 20 ميجابكسل.

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ومن الخلف، ستجد إعداد كاميرا ثلاثي بدقة 48 ميجابكسل + 13 ميجابكسل + 8 ميجابكسل، هذا وبالإضافة إلى بطارية بسعة 4000 مللي أمبير والتي ستدعم تقنية الشحن السريع بقوة 27 واط.

المصدر

هذا الموضوع الإصدار الخاص من Redmi K20 Pro يأتي قريباً بذاكرة 12 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت ظهر على التقنية بلا حدود.