شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن انطلاق مناورات التمرين البحرى "الموج الأحمر 2" الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المملكة العربية السعودية انطلاق مناورات التمرين البحرى المختلط (الموج الأحمر - 2) الأحد المقبل، فى منطقة عمليات الأسطول الغربى فى البحر الأحمر. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن التمرين يهدف إلى تعزيز الأمن البحرى للدول وتأمين حماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات القتالية بين القوات المشاركة فى هذا التمرين. Advertisements

ويشتمل التمرين - وفقا للوكالة السعودية - على عدد من الفرضيات التى خطط لها مسبقاً بشكل دقيق ويتوافق مع ما تمتلكه القوات البحرية من قدرات قتالية ومنظومات بحرية متطورة تعزز من الجاهزية القتالية للقوات البحرية السعودية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن انطلاق مناورات التمرين البحرى "الموج الأحمر 2" الأحد المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.