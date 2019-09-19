شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة التونسية: سنستجيب لطلب دفن بن على بتونس حال طلبت عائلته ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت رئاسة الحكومة التونسية، أنها ستستجيب لطلب دفن الرئيس الأسبق زين العابدين بن على، فى تونس، حال طلبت عائلته ذلك.

وصرح مصدر مسؤول من رئاسة الحكومة - لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء اليوم الخميس بأن الحكومة ستعمل على أن تتم مراسم الدفن فى أحسن الظروف.



وتوفى زين العابدين بن علي، اليوم الخميس عن عمر يناهز 83 عاما فى المملكة العربية السعودية بعد صراع مع المرض، وكان قد حكم تونس منذ نوفمبر 1987 وحتى يناير 2011.