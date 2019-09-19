ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد يستقبل رايان مكارثى وزير الجيش الأمريكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رايان مكارثى رايان مكارثى وزير الجيش بالولايات المتحدة الامريكية، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.
و بحث زايد والمسؤول الأمريكى - خلال اللقاء الذى جرى فى قصر الشاطئ - علاقات التعاون و العمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة و الولايات المتحدة الأميركية الصديقة خاصة فى الجوانب و الشؤون الدفاعية و العسكرية.
و استعرض الجانبان كذلك عددا من القضايا و الموضوعات الإقليمية و الدولية ذات الإهتمام المشترك و تبادلا وجهات النظر بشأنها.
حضر اللقاء الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعى نائب رئيس أركان القوات المسلحة و محمد مبارك المزروعى وكيل ديوان ولى عهد أبوظبى و اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامرى قائد القوات البرية و الوفد الموافق للوزير الأمريكي.
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