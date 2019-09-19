الارشيف / اخبار الخليج

السودان يتسلم قطعا أثرية تم ترميمها فى فرنسا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يتسلم قطعا أثرية تم ترميمها فى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت الهيئة العامة للآثار والمتاحف السودانية اليوم الخميس، ثلاث قطع أثرية تم ترميمها فى فرنسا، بعدما اكتشفت فى عام 2007.

 

وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا) إن تلك القطع المميزة، هى نموذج للوحات جدارية لـ "كنداكة" (ملكة سودانية)، ومسلة (مكتوب عليها باللغة المروية) بها ألوان مميزة لإحدى الأميرات المرويات، ومسلة أخرى بها صور لمملكة "نبتة "، والملوك المرويين.

Advertisements


وأوضحت أن عملية تسليم القطع الأثرية تعتبر بداية حملة لجمع الآثار السودانية، وعرضها بصورة مرضية فى المتاحف الوطنية.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان يتسلم قطعا أثرية تم ترميمها فى فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا