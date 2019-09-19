شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تطلق فعاليات لمدة 5 أيام احتفالاً باليوم الوطنى السعودى الـ89 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم هيئة البحرين للسياحة والمعارض مجموعة متميزة من الفعاليات الشيقة على مدار 5 أيام ابتداءً من تاريخ 19 ولغاية 23 سبتمبر الجارى، احتفالاً باليوم الوطنى السعودى الـ89، حيث وتأتى هذه الاحتفالات فى سياق ترسيخ أواصر الوحدة والانتماء بين الشعبين الشقيقين، إلى جانب توطيد علاقات الأخوة والتعاون بينهما تحت قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وستتوزع تلك الفعاليات على عدة مناطق مختلفة، حسبما ذكرت صحيفة الوطن البحرينية، من أبرز الوجهات المحلية هى، افنيوز، البحرين، ومجمع السيف، بضاحية السيف، والبحرين سيتى سنتر، ومراسى البحرين، حيث سيستضيف مجمع الأفنيوز عرض البانوش الذى يرمز لوحدة الشعبين، إلى جانب الفرقة الموسيقية التى ستعزف أروع المقطوعات بالإضافة إلى عرض الألعاب النارية، أما بالنسبة لمجمع السيف بضاحية السيف، فسيقدم لزواره فن العرضة الشعبية بساحة المجمع.

وسيشارك مجمع البحرين سيتى سنتر زواره فرحة اليوم الوطنى السعودى من خلال التوزيعات والهدايا، إلى جانب الديكورات حيث سيتزين المجمع بأضواء تحتفى بالمناسبة، كما ستقدم Trolls عرضها الأول فى البحرين فى ساحة المجمع المركزية.

وسيتم تجهيز شاطئ مراسى البحرين بشاشة سينما خارجية كما ستقام فقرات شعبية من رقصات العرضة والأغانى تقدمها فرق محلية، وسترافق ذلك عروض الأنشطة البحرية، وستُقدم المأكولات والحلويات الشعبية للزوار من محطة الطهى المباشر.

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وقام المكتب التمثيلى لهيئة بالمملكة العربية السعودية بالتنسيق مع مجموعة من الفنادق ووكالات السفر والسياحة بمملكة البحرين من أجل تقديم تشكيلة باقات متنوعة من العروض والخصومات لمنح الأشقاء القادمين من المملكة العربية السعودية تجربة متميزة خلال الاحتفالات، ومن بين الفنادق المشاركة، منتجع الريف، وفندق الخليج، وفندق ذا غروف، وذا كيه هوتيل، وذا وستين ولى مريديان سيتى سنتر البحرين، وفندق ذا ميرتشانت هاوس، وفندق ويندام جراند، وفندق الريجنسي، وفندق ذا دومين. ومن بين وكالات السفر المشاركة، فرسان للسفر، والمسافر للسفر، وفلاى إن البحرين، والفارس للسفر، وإكسبيديا، وهوليدى مي.

وقال مستشار هيئة البحرين للسياحة والمعارض، د.على حسن فولاذ: "تأتى هذه الفعاليات فى إطار مشاركة المملكة العربية السعودية يومهم الوطني، وفى سبيل تأكيد الانتماء والوحدة بين الشعبين الشقيقين إلى جانب توطيد علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، وبهذا المناسبة نهنئ الشعب السعودى الشقيق ونتمنى للمملكة مزيداً من الازدهار والنماء".

وأضاف قائلاً: "كما نرحب بجميع الزوار من المملكة لمشاركتنا الاحتفالات المتنوعة التى نقيمها طوال الاحتفالية من ألعاب نارية وعروض تقليدية ونشاطات متنوعة فى مختلف مناطق البحرين، ونتوقع أن تستقطب هذه الفعاليات الزوار من داخل البحرين ودول الخليج المجاورة".

وتندرج هذه الفعاليات ضمن استراتيجية الهيئة طويلة المدى لتطوير القطاع السياحى والتى تقع تحت مظلة تسويق الهوية السياحية (بلدنا بلدكم) والتى تركز على ترويج المنتج السياحى البحرينى على المستويين الإقليمى والعالمي، وإبراز المقومات السياحية لدعم الجهود التى تعزز من إسهام القطاع بشكل إيجابى فى الناتج المحلى بالتوافق مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030.