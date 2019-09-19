شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمنى يجرى تعديلات فى ثلاث حقائب وزارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى اليوم ثلاثة قرارات جمهورية شملت تعديلات فى ثلاث حقائب وزارية بحكومة الدكتور معين عبدالملك. Advertisements ووفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد قضى أحد هذه القرارات بتعيين محمد عبدالله الحضرمي وزيراً للخارجية، وسالم صالح بن بريك وزيراً للمالية، وأحمد عبيد الفضلي محافظاً للبنك المركزي اليمني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اليمنى يجرى تعديلات فى ثلاث حقائب وزارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.