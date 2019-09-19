الرئيس اليمني يعين وزيرين للمالية والخارجية ومحافظا للبنك المركزي

اليمن/ مبارك محمد/ الخليج 365
أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الخميس، قرارات جمهورية، قضت بتعيين وزيرين لكل من الخارجية والمالية، ومحافظا جديدا للبنك المركزي.
وقالت الفضائية اليمنية الرسمية، (تبث من العاصمة السعودية الرياض) إن الرئيس هادي أصدر قرارا بتعيين السفير محمد عبدالله الحضرمي وزيرا للخارجية، خلفا لخالد اليماني الذي قدم استقالته في يونيو/حزيران الماضي.
كما عين هادي، سالم صالح بن بريك، وزيرا للمالية خلفا لأحمد عبيد الفضلي، الذي عُين محافظا جديدا للبنك المركزي، خلفا لحافظ معياد.
وتأتي الإطاحة بمعياد، في ظل تراجع مستمر للعملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي الواحد 600 ريال.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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