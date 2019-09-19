ضمك ينتزع نقطة من #الشباب

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الخليج - حسن القبيسي
انتزع فريق ضمك نقطة غاليه من ضيفه الشباب وذلك بتعادل الفريقان بهدف مقابل هدف وذلك في اللقاء الذي شهده ملعب مدينة الأمير سلطان بالمحالة ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين .
وكان ضمك تقدم في الدقيقة 27 براسية لاعبه جورجي فيليبي ، وادرك الشباب التعادل في الدقيقة 40 عن طريق لاعبه جوانكا .
وفي الشوط الثاني فرض الشباب سيطرته المطلقة على مجريات الشوط الثاني ، ولكنه لم يتمكن من تسجيل هدف الفوز .
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقب اللقاء اكد مدرب الشباب خورخي أن فريقه قدم لقاء يستحق عليه نقاط المباراة وسيطر على مجريات المباراة ولكن لم يتكمن لاعبوه من تسجيل هدف اخر .
وبين ان التغيرات الاضطرارية التي اجرها بسبب الاصابة اثرت على تكتيه ، وأنه تمكن من معالجه الخلل الذي كان واضح في بداية اللقاء في الجهه اليمنى من الجانب الدفاعي .
فيما عبر مدرب ضمك عن سعادته بتحقيق التعادل امام الشباب الذي سيطر على مجريات اللقاء وخاصة الشوط الثاني ، وأضاف اللاعبون قدمو مجهود بدني عالي ، استطاعوا من خلاله تحقيق التعادل .
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الشباب النقطي إلى 6 نقاط من 4 مباريات ، وأصبح رصيد ضمك 4 نقاط من اربع مباريات.
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