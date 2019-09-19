ضمك والشباب يتعادلان في افتتاحية جولة (همة حتى القمة)

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صحيفة الخليج الالكترونية
تعادل فريقا ضمك والشباب بهدف لكل منهما في افتتاح الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي تحمل شعار “همة حتى القمة”.
تقدم ضمك أولًا عن طريق جورجي فيليبي في الدقيقة 27 قبل أن يدرك الشباب التعادل في الدقيقة 40 من عمر اللقاء عن طريق كريستيان جوانكا.
بتلك النتيجة رفع ضمك رصيده لـ 4 نقاط في المركز الحادي عشر، فيما ارتفع رصيد الشباب لـ 6 نقاط في المركز الرابع.
وتتواصل غدًا الجمعة منافسات الجولة بإقامة 3 مباريات تجمع بين العدالة وأبها، والفيحاء مع الوحدة، والنصر أمام الحزم.
وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أقرت تسمية الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ “همة حتى القمة” تزامنًا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 89.
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