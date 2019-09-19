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زين العابدين بن علي ترك رسالة صوتية للشعب التونسي

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الخليج - ار تي

قال منير بن صالحة، محامي الرئيس التونسي الأسبق الراحل، زين العابدين بن علي، إن الأخير ترك رسالة صوتية إلى الشعب التونسي.

.وكتب المحامي منشورا في حسابه الرسمي على “فيسبوك” قال فيه إن “الرئيس بن علي رحمه الله ترك رسالة صوتية إلى الشعب التونسي، وأوصى بأن تنشر بعد وفاته”.

ولم يشر المحامي إلى فحوى هذه الرسالة أو تاريخ نشرها.

وكان بن صالحة كشف في وقت سابق أن بن علي أوصى بأن يدفن في مكة المكرمة بعد وفاته.

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