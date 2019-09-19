تونس... المحكمة الإدارية تتلقى 6 طعون في نتائج انتخابات الرئاسة

وأضاف الغابري في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن:

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"المرشحين الذين قدموا طعونا هم سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي وناجي جلول ويوسف الشاهد وحاتم بولبيار".

يشار إلى أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية جرت، في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وأسفرت عن فوز كل من قيس سعيد ونبيل القروي، فيما من المقرر إجراء جولة الإعادة في موعد أقصاه 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ومن المنتظر أن يتم النظر فيه هذه الطعون والبت فيها في غضون 5 أيام وفق ما أكده الغابري.

وكانت هيئة الانتخابات قد أشارت إلى أن موعد إجراء الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سيكون إما يوم 29 سبتمبر الجاري أو 6 أكتوبر المقبل أوعلى أقصى تقدير يوم 13 أكتوبر 2019، وبينت أن روزنامة الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مرتبطة بالطعون التي تمر بطور أول أو ثان.