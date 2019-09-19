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وأضاف الغابري في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن:
© REUTERS / Zoubeir Souissi
يشار إلى أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية جرت، في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وأسفرت عن فوز كل من قيس سعيد ونبيل القروي، فيما من المقرر إجراء جولة الإعادة في موعد أقصاه 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ومن المنتظر أن يتم النظر فيه هذه الطعون والبت فيها في غضون 5 أيام وفق ما أكده الغابري.
وكانت هيئة الانتخابات قد أشارت إلى أن موعد إجراء الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سيكون إما يوم 29 سبتمبر الجاري أو 6 أكتوبر المقبل أوعلى أقصى تقدير يوم 13 أكتوبر 2019، وبينت أن روزنامة الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مرتبطة بالطعون التي تمر بطور أول أو ثان.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس... المحكمة الإدارية تتلقى 6 طعون في نتائج انتخابات الرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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