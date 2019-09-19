الرئيس اليمني يعلن تغييرات حكومية واسعة

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أصدر عبد ربه منصور هادي، مرسومات رئاسية بتعيين وزيرين في الحكومة اليمنية ومحافظاً للبنك المركزي اليمني.
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
وأضافت الوكالة اليمنية أن الرئيس هادي عيّن بموجب القرار الجمهوري رقم (32 )، سالم صالح سالم بن بريك وزيراً للمالية، خلفاً لأحمد عبيد الفضلي الذي صدر قرار رئاسي برقم (31) بتعيينه محافظاً للبنك المركزي اليمني، بدلاً عن حافظ فاخر معياد.
وتخوض القوات الحكومية الموالية للرئيس هادي حربا على عدة جبهات داخل اليمن، بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، والإمارات، خاصة في مدينة الحديدة الاستراتيجية، غربي البلاد.
وينفذ التحالف بقيادة السعودية منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي "أنصار الله"، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها.
وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.
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