الملك سلمان: الهجمات على أرامكو إجرامية وتستهدف أمن المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية

جاء ذلك خلال، استقبال الملك سلمان، مساء اليوم، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في جدة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أدان رئيس وزراء باكستان، الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً مساندة باكستان للمملكة في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة.

من جانبه، أبدى العاهل السعودي تقديره لموقف باكستان، مؤكدا أن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل الاجرامي، الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وامدادات الطاقة العالمية.

كما جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.