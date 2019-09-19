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جاء ذلك في حديث خاص لراديو "سبوتنيك"، أدلى به النائب دهامشة عقب ظهور النتائج شبه النهائية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي.
ولفت دهامشة إلى أنه وفي حال بقاء نتنياهو في السلطة من خلال ائتلاف ما، فإننا كقوة ثالثة في هذه البلاد سنتولى رئاسة المعارضة وهو وضع سياسي مهم وخطير في إسرائيل وسنوصي بألا يبقى نتنياهو في سدة الحكم وبألا يقوم بتشكيل حكومة وهو موقف صريح وواضح لنا ضد هذا العنصري الفاشي الذي يحرض ليل نهار على الجمعية العربية ويحرص على بقائها خارج دائرة التأثير وهذا هو ما يحرص عليه نتنياهو، وهو ما لا يشترك معه فيه جانتس وبهذه الدرجة.
وأشار وكيل القائمة العربية إلى أن: "تعويلنا على غانتس في هذه المرحلة ليس مطلقاً وإنما مقيد بشروطنا التي أشرت إليها، وهو رهن التجربة، وهو يختلف قليلاً في سياسته عن نتنياهو الذي جربناه ولم نر منه أي شيء يدعو إلى الأمل ومن هنا جاء موقفنا لتغيير الحكم في إسرائيل من خلال الانتخابات.
وأضاف دهامشة إلى أن العسكريين في إسرائيل يدركون جيدا أن الحل يكمن في نهاية المطاف في السلام العادل وكلنا يذكر رابين الذي اقتنع أنه لا حل إلا بالسلام العادل .
كانت هذه تفاصيل خبر القائمة العربية في الكنيست: إنجازنا الحقيقي هو إيداع نتنياهو السجن قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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