وكالة: السعودية تفوز بعضوية مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

ويتولى مجلس المحافظين مسؤولية تحديد أغلب سياسات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما يصدر توصيات للمؤتمر العام بشأن أنشطة الوكالة وميزانيتها. وأضافت الوكالة أن فوز المملكة يؤكد تقدير المجتمع الدولي لجهود المملكة في مجال أعمال الوكالة ودورها في مجال الأمن النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. وأضافت أن "تمثيل المملكة في عضوية مجلس المحافظين خطوة مهمة تعكس الثقة الدولية بالمملكة وترجمة للتقدير العالمي لما توليه المملكة من اهتمام بمشروع المملكة الوطني للطاقة الذرية كخيار استراتيجي لتحقيق مزيج طاقة وطني متنوع ومتوازن على المدى المتوسط والبعيد بهدف تلبية الطلب المحلي المتنامي على الطاقة".

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