محمد بن زايد: الإمارات تدعم السعودية وتقف إلى جانبها في مواجهة المخاطر والتهديدات

وخلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال محمد بن زايد إن "دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم تدعم المملكة العربية السعودية وتقف إلى جانبها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها وترفض أي محاولة للعبث بأمنها واستقرارها أو النيل منها وتعتبر أن أي تهديد لها هو تهديد للأمن والسلم العالمي".

وشدد على تعاون الإمارات مع الولايات المتحدة والدول الصديقة والشقيقة من أجل العمل على الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

واختتم الجانبان بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين والعمل على ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة إضافة إلى تكثيف الجهود والمساعي للتعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها بما يضمن مصالح شعوبها وأمن دولها.