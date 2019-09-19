وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلا عن مراسل التلفزيون السوري، إن "الدفاعات الجوية للجيش السوري رصدت طائرة مسيرة فوق بلدة عقربا بالريف الجنوبي الغربي للعاصمة دمشق". وأوضحت: "على الفور قامت بالتعامل معها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها". ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل أخرى. جدير بالذكر أن عشرات الطائرات المسيرة تم إطلاقها خلال الأشهر الماضية باتجاه الساحل السوري وباتجاه مواقع الجيش في ريف حماة الشمالي، حيث قامت الدفاعات الجوية الروسية والسورية بإسقاطها جميعا وإحباط محاولات هجومها باتجاه قاعدة حميميم الروسية وباتجاه المواقع العسكرية السورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التلفزيون السوري: أنباء عن تدمير طائرة مسيرة في ريف دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.