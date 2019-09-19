الملك سلمان: هجوم أرامكو يستهدف أمن المنطقة وإمدادات الطاقة

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اسماء السيد - جدة: استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة، مساء الخميس، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.
وأدان رئيس وزراء باكستان، خلال الاستقبال، الهجوم على معملي أرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً مساندة باكستان للسعودية في مواجهة هذه الاعتداءات.
وأكد الملك سلمان أن السعودية قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل الإجرامي، الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
واجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، مع رئيس الوزراء الباكستاني.
وفي بداية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء الباكستاني على استنكار بلاده الشديد للهجمات التخريبية التي تعرضت لها معامل أرامكو معبّراً عن مساندة باكستان للسعودية ووقوفها الكامل معها بكل إمكانياتها، ودعمها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية.
وأكد ولي العهد من جهته، خلال الاجتماع أن هذه الاعتداءات التخريبية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية التصدي لها.
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