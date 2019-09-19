دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سماعة FreeBuds 3 أحدث السماعات اللاسلكية من هواوي برقاقة Kirin A1 وسعر 197 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

قدمت شركة هواوي اليوم إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية FreeBuds 3 التي تضم رقاقة هواوي Kirin A1 مع تقنية البلوتوث 5.1، وتقنية ذكية في إلغاء الضوضاء مع سعر 197 دولار على أن تتوفر في شهر أكتوبر.

تأتي سماعة FreeBuds 3 اللاسلكية من هواوي اليوم كأول سماعة تأتي بتقنية البلوتوث 5.1 بنمط مزدوج، مع براءة إختراع BT-UHD في سرعة نقل البيانات تصل إلى 6.5 ميجا بايت في الثانية.

تستخدم هواوي في سماعة FreeBuds 3 تقنية Isochronous بالقنوات المزدوجة، لخفض زمن إستهلاك السماعة وبالتالي خفض إستهلاك الطاقة، مع معالجة صوتيات 356 MHz بإتصال ثابت ومستقر عبر البلوتوث، أيضاً تدعم السماعة تزامن دقيق بين المشاهد في محتوى الفيديو والصوتيات.

كما تعمل الرقاقة على إزالة الضوضاء والتشويش أثناء المكالمات الصوتية مع تعزيز كفاءة الصوتيات لتكون أكثر نقاء ووضوح، كما تأتي السماعة بتصميم Dolphin Bionic لدعم المستخدم بتجربة مريحة وأكثر إستقرار في الأذن عند إرتداء السماعات لفترة طويلة.

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من جانب أخر تحتوي السماعات على مستشعر صوتي مدمج يعمل على إستشعار الصوت عن طريق إهتزازات العظم، ليتم تحسين وضوح الصوتيات أثناء المكالمات وفقاً لإستشعار الإهتزازات، كما تعمل هذه التقنية على خفض وإزالة الضوضاء المحيطة أثناء المكالمات.

السماعة تأتي بتقنية وتصميم يدعم أيضاً خفض تأثير الرياح المحيطة عند إستخدام السماعة في المواقع المفتوحة، عن طريق إلغاء ضوضاء الرياح لتحسين جودة المكالمات حتى عند ركوب الدراجات بسرعة 20 كم في الساعة.

أيضاً تتميز سماعة FreeBuds 3 بتصميم يدعم التخكم السريع للتحكم في تشغيل الموسيقى وإستقبال المكالمات، كما تأتي السماعة بحافظة تدعم الشحن عبر منفذ USB C، وتدعم السماعة الشحن اللاسلكي Qi.، أو الشحن اللاسلكي المعاكس عبر هواتف هواوي.

المصدر

هذا الموضوع سماعة FreeBuds 3 أحدث السماعات اللاسلكية من هواوي برقاقة Kirin A1 وسعر 197 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.