شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى يصدر عدة قرارات جمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى قرارا بتعيين محمد عبدالله محمد الحضرمى وزيراً للخارجية، وتعيين أحمد عبيد الفضلى محافظا للبنك المركزي فى عدن، بالإضافة إلى تعيين سالم صالح سالم بن بريك وزيراً للمالية، حسبما ذكرت وكالة أنباء اليمن.

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