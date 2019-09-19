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وزيرة خارجية السودان تتلقى دعوة لزيارة الامارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، دعوة من نظيرها الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، لزيارة دولة الإمارات العربية. 


جاء ذلك لدى استقبالها اليوم الخميس سفير الإمارات بالخرطوم حمد محمد الجنيبي، الذى قدم التهنئة لوزيرة الخارجية، بمناسبة تعيينها.

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وأعرب السفير الإماراتى عن حرص بلاده على استقرار السودان، والمساهمة فى جهود السودان، وشركائه الدوليين الرامية لإزالة أسمه من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.


وجدد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين عبر الآليات المتفق عليها.


من جانبها، أشادت وزيرة الخارجية السودانية بعلاقات التعاون بين البلدين فى كافة المجالات، والدعم الذى قدمته دولة الإمارات العربية للسودان خلال الفترة الماضية، مؤكدة حرص السودان على ترقية التعاون الثنائى لآفاق أرحب.

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