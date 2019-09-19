التحالف العربى يعترض ويدمر زورق مفخخ مسير أطلقه الحوثيون من محافظة الحديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قيادة القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعية فى اليمن" : اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير عن بعد أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من محافظة الحديدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى بأن منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت صباح اليوم الخميس (19 سبتمبر 2019م) محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بالقيام بعمل عدائى وإرهابى وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد ، قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة.

وبين العقيد المالكى أنه تم تدمير الزورق المفخخ والذى يمثل تهديداً للأمن الإقليمى والدولى وتهديداً لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.

وشدد العقيد المالكى على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتى تهدد الأمن الإقليمى والدولي.

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