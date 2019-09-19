شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الخليج والاتحاد يضيفان 4 مطارات أمريكية عبر الرمز المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين والاتحاد للطيران الناقل الوطنى لدولة الإمارات العربية المتحدة أربعة مطارات أمريكية لقائمة الوجهات الموجودة فى اتفاقية الرمز المشترك القائمة بين الناقلتين بدءاً من 23 سبتمبر الجارى للسفر الفعلى، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

وتتمتع كل من طيران الخليج والاتحاد للطيران بعلاقة قوية أدى إليها توقيع مذكرة تفاهم بين الناقلتين فى معرض البحرين الدولى للطيران فى نوفمبر من العام الماضى لتقوية الأواصر بين الناقلتين والبلدين الشقيقين، وبموجب الاتفاقية ستقوم طيران الخليج بوضع رمزها GF على رحلات الاتحاد للطيران من أبوظبى إلى ومن مطارات شيكاغو أوهير ولوس أنجلوس وجون آف كينيدى فى نيويورك وواشنطن.

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وسيتمتع المسافرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية على متن رحلات الاتحاد للطيران بمرافق إنهاء إجراءات السفر التى يوفرها مكتب الجمارك وحرس الحدود الأمريكى فى المبنى رقم (3) بمطار أبوظبى الدولى والذى يتيح لمسافرى الناقلة خدمة إنهاء فحوصات الهجرة والجوازات والزراعة والتخليص الجمركى مُسبقاً فى مطار أبوظبى قبل المغادرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد الوصول يتم معاملة الضيوف على أنهم مسافرين داخليين ما يجعل من إجراءات الوصول والربط مع الرحلات الداخلية أكثر سرعة وسهولة.

وتقوم طيران الخليج بوضع رمزها GF على رحلات الاتحاد للطيران من أبوظبى إلى ومن البحرين، وبريسبن، وجاكارتا، ولاغوس، وملبورن، وسيدنى لما مجموعه تسع وجهات بموجب اتفاقية الرمز المشترك المذكورة، وتشهد الاتفاقية قيام الاتحاد بوضع رمز "EY" على رحلات طيران الخليج من البحرين إلى ومن أبوظبى وبغداد والدار البيضاء ودكا وفيصل آباد ولارنكا وملتان والنجف وبيشاور وسيالكوت وتبيليسي